الناتو يطلق اليوم تدريبات "التحالف السيبراني" لمواجهة التهديدات

تنطلق، اليوم الاثنين، في إستونيا، تدريبات حلف شمال الأطلسي "التحالف السيبراني"، لاختبار قدرات قوات الناتو في مجال مواجهة التهديدات السيبرانية.

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وقالت وزارة الدفاع الإستونية في بيان اليوم: "تشارك 27 دولة من أصل 29 من حلف شمال الأطلسي، و6 دول متحالفة أخرى هي، اليابان والجزائر والنمسا وفنلندا وإيرلندا والسويد، في تدريبات "التحالف السيبراني" التي ستعقد في الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر​​​. سيمثل الدول نحو 700 مختص من المختصين في الأمن السيبراني والتقنيين والمسؤولين العسكريين والحكوميين وممثلي قطاع الأعمال".

ويعتبر الهدف الرئيسي من هذه التدريبات هو اختبار قدرات قوات الناتو في مجال مواجهة التهديدات السيبرانية، ووفقا لخطة هذه التدريبات، سيحاول المشاركون في صد عملية قرصنة من بلد افتراضي يحاول مهاجمة شبكات معلومات الناتو باستخدام جميع الأساليب الممكنة.

يذكر أنه سبق واتخذ الحلف في الفترة الأخيرة عددا من الإجراءات في مجال الأمن السيبراني، مما أعطى له الفرصة لزيادة سرعة وفاعلية صد التهديدات في المجال السيبراني.

وأعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ، في وقت سابق، أن جميع محاولات الهجوم السيبراني على شبكات الحلف المحمية تم صدها في الفترة الأخيرة، ولم يؤثر أي من الهجمات على أنشطة المنظمة، مؤكدا أنه يتم صد الهجمات بشكل يومي.

المصدر: سبوتنيك