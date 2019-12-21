العهدة على الراوي.. صحفي تركي معارض يروي واقعة غريبة في روسيا جمعته بأردوغان أثناء الصلاة

روى الصحفي فاتح آلتايلي واقعة جمعته بالرئيس التركي، في زيارة إلى سان بطرسبورغ الروسية، أثناء توليه منصب رئاسة الوزراء، دعاه فيها للتظاهر بأداء الصلاة.

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وقال آلتايلي: "قبل نحو ست سنوات وأثناء خريف عام 2013 ذهبنا مع أردوغان، وكان رئيس الوزراء آنذاك، إلى سانت بطرسبرغ. وبرفقته مجموعة من الصحفيين. كان الوفد المرافق لأردوغان وجزء كبير من الصحفيين المرافقين له يبحثون عن مسجد في المدينة التي يذهبون إليها ويذهبون لأداء الصلاة. كان أردوغان يرافقهم أيضا".

وذكر آلتايلي وفق ما ترجمته صحيفة "الزمان التركية" المعارضة لمقال له بصحيفة "خبر ترك" أن أردوغان دعاه لأداء الصلاة معه.

عندما رآني أردوغان في الحديقة ناداني وقال لي: "يا سيد فاتح ألن تصلي؟ تفضل تعال أنت أيضا".

وحين أبلغه أنه لا يعرف كيف يؤديها وليس على وضوء، رد أردوغان ضاحكا: "لا عليك. معرفة كيفية أداء الصلاة ليست شرطا. أنظر للسيد يكيت. هو أيضا لا يعرف كيف تؤدى لكنه يأتي معنا للصلاة".

يشار إلى أن يكيت بولوت كان ينتمي إلى التيار العلماني المتشدد، كما كان معارضا شديدا لأردوغان دافع دفاعا مستميتا عن ضرورة إغلاق حزب العدالة والتنمية من قبل المحكمة الدستورية في 14 مارس 2008، بتهمة "فرض الحكم الإسلامي وممارسة نشاطات وسياسات مناهضة للعلمانية".

لكن هذا المعارض العلماني نجح في التقرب من أردوغان، الذي اتخذه مستشارا خاصا له، ويرى كثيرون أنه ليس متدينا ملتزما غير أنه يضطر للصلاة مع أردوغان مسايرة ومراعاة لموقعه وتماشيا مع السائد.

المصدر:جريدة زمان التركية