أردوغان يرخص للشيخة موزا شراء عقارات على أطراف قناة اسطنبول

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لا يوجد أي مانع قانوني يعيق شراء والدة أمير دولة قطر، عقارات على أطراف قناة اسطنبول، التي تعتزم حكومته شقها لربط البحر الأسود ببحر مرمرة.

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وقال أردوغان في تصريح أدلى به خلال لقائه عددا من الصحفيين في ماليزيا التي زارها للمشاركة بقمة كوالالمبور الإسلامية: "سمعت هذه الشائعات التي تتناقلها المعارضة، فلا يوجد أي عائق قانوني لشراء للشيخة موزا عقارات من تركيا، والمعارضة ما كانت لتتفوه بكلمة واحدة لو كان المشتري شخصا غربيا، لماذا تعرب المعارضة عن استيائها عندما يتعلق الأمر بقطر؟".

وأضاف أردوغان أنه سبق لملك سعودي (لم يذكر اسمه)، أن اشترى عقارا في اسطنبول في عهد رئيس الوزراء التركي الأسبق تورغوت أوزال.

وتابع: "مثل هذه النقاشات العقيمة لا تعود بالنفع على بلادنا. انظروا إلى إسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة، هذه الدول تبيع مساحات واسعة من أراضيها لرجال الأعمال وزعماء وقادة الدول الأجنبية".

المصدر: ترك برس