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تركيا تسهل إجراءات بيع العقارات للأجانب

مال وأعمال

تركيا تسهل إجراءات بيع العقارات للأجانب
Reuters
تركيا تسهل إجراءات امتلاك الأجنبي لعقار
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أكد فريق من سماسرة العقارات الأتراك في إسطنبول أن الإجراءات الجديدة التي تبنتها السلطات التركية صارت تتيح للأجنبي إتمام شراء العقارات وتسجيلها لدى الشهر العقاري في يوم واحد.

ونشرت وكالة "الأناضول" تقريرا أمس السبت، أشارت فيه إلى زيادة غير مسبوقة منذ 2012 في بيع العقارات للأجانب وإقبال الأخيرين على شرائها بفضل الإجراءات الميسرة التي اعتمدتها السلطات المعنية التركية.

وفيما يلي خطوات بيع وشراء العقارات للأجانب في تركيا:

- حضور المشتري إلى تركيا للتوقيع، حيث يوقع عقد شراء العقار، ويمكن أن يرسل من ينوب عنه بوكالة رسمية.

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- الحصول على رقم ضريبي من دائرة الضرائب، وهو رقم تمنحه السلطات في تركيا لكل أجنبي خلال نصف ساعة لتسهيل المعاملات الرسمية الخاصة به.

- فتح حساب مصرفي في أحد البنوك التركية، وذلك لتحويل المبلغ المالي من حساب الأجنبي إلى المصرف التركي بعد نصف ساعة يستغرقها فتح الأجنبي حسابه في تركيا.

- صورة عن جواز سفر المشتري مترجمة إلى اللغة التركية

- يتوجه البائع والمشتري إلى المكتب العقاري ليتنازل البائع عن العقار للمشتري ويتسلم الأخير سند الملكية ويسدد روسما ماليا قدره 50 دولارا.

المصدر: "الأناضول"

فريد غايرلي

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