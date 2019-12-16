بريطانيا.. عرض مشروع القانون حول "بريكست" على البرلمان في 20 ديسمبر

أعلن متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن الحكومة تخطط لعرض مشروع القانون المعد من قبلها حول "بريكست"على البرلمان بتشكيلته الجديدة في 20 ديسمبر.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث: "نخطط للبدء بعملية التصديق على مشروع القانون حول الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل أعياد الميلاد، ومن المخطط عرضه على البرلمان يوم الجمعة".

وأوضح المتحدث أن المشروع يهدف إلى إعطاء الصفقة المتفق عليها بين رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والاتحاد الأوروبي، صيغة قانون، مؤكدا ثقة الحكومة بإمكانية تأمين اتفاقية تجارة حرة طويلة الأمد بين المملكة والاتحاد.

والجمعة الماضي، أعلن جونسون أن نتيجة الانتخابات العامة، التي فاز فيها حزب المحافظين بأغلبية الأصوات، وضعت حدا لأي احتمال بإجراء استفتاء ثان حول "بريكست"، مؤكدا أن عملية الخروج ستتم كما هو مقرر في 31 يناير المقبل.

المصدر: رويترز