بريطانيا.. حزب المحافظين يحصد الأغلبية المطلقة في الانتخابات

أفاد مراسلنا في بريطانيا بصدور النتائج النهائية للانتخابات العامة البريطانية، التي أفضت إلى حصول حزب المحافظين على 364 مقعدا وحزب العمال المعارض على 203 مقاعد.

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وفي التفاصيل، أن حزب المحافظين حصد 364 مقعدا، أو ما نسبته 43.6% من المقاعد، فيما حصل حزب العمال على 203 مقاعد، ما نسبته 32.2%.

وحصد الحزب الوطني الإسكتلندي على 48 مقعدا، بنسبة 13.9%، فيما حصد الديمقراطيون الأحرار على 11 مقعدا، بنسبة 11.5%.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قال إن نتيجة الانتخابات العامة وضعت حدا لأي احتمال بإجراء استفتاء ثان للبريكست، مؤكدا أن عملية الخروج ستتم كما هو مقرر في 31 يناير المقبل.

وأضاف أن "حكومة المحافظين قد مُنحت تفويضا جديدا قويا لإنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وليس فقط لإنجاز بريكست فحسب، ولكن أيضا لتوحيد البلد والمضي قدما به".

بدوره، أعرب زعيم حزب العمال البريطاني، جيريمي كوربن، اليوم الجمعة، عن خيبته من نتائج الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أنه سيتنحى في المستقبل عن زعامة الحزب في الانتخابات المقبلة.

المصدر: RT