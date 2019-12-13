جونسون: حصلنا على تفويض جديد وقوي من الناخبين لتنفيذ خطة بريكست

قال رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إن الحكومة حصلت على تفويض جديد وقوي من الناخبين لتنفيذ خطة البريكست، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف جونسون للصحفيين: "يبدو في هذه المرحلة وكأن حكومة المحافظين قد منحت تفويضا جديدا قويا لإنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وليس فقط لإنجاز بريكست فحسب، ولكن أيضا لتوحيد هذا البلد والمضي قدما به".

وأكد :"أعتقد أن هذه ستكون انتخابات تاريخية .. في هذه الحكومة الجديدة فرصة لاحترام الإرادة الديمقراطية للشعب البريطاني لتغيير هذا البلد نحو الأفضل وإطلاق إمكانات الشعب بما يصب في صالحه".

وأوضح :"هذا هو ما سنفعله الآن، وإذا كنا محظوظين بما يكفي للعودة، يبدو أن استطلاع الخروج يشير إلى أن العمل سيبدأ اليوم".

وأحرز حزب المحافظين انتصارا ساحقا في الانتخابات بحصوله، بحسب استطلاع لآراء المقترعين، على أغلبية مطلقة في مجلس العموم، وتمكن جونسون من الاحتفاظ بمقعده النيابي عن دائرة أوكسبريدج في شرق لندن، وتعزيز رصيده الشعبي بالمقارنة مع الانتخابات السابقة في 2017، في حين أعلن زعيم حزب العمال المعارض، جيريمي كوربين، أنه يشعر بـ"خيبة أمل شديدة" نتيجة الانتخابات، مؤكدا أنه "لن يقود الحزب في الانتخابات المقبلة".

المصدر: وكالات