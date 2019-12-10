لافروف: مستوى العلاقات بين موسكو وواشنطن لا يتوافق مع مصالح البلدين والعالم

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عزم موسكو مواصلة الحوار مع واشنطن بشأن سبل تحسين العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن مستواها الحالي لا يتوافق مع مصالح البلدين والعالم ككل.

وجاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو عقد اليوم الثلاثاء في ختام مباحثاتهما في واشنطن.

وقال لافروف إن المباحثات تناولت جملة واسعة من القضايا، بينها الأوضاع في الشرق الأوسط ونزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وتجديد معاهدة "ستارت" للحد من الأسلحة الاستراتيجية النووية، والتعاون التجاري الروسي الأمريكي، ومكافحة الإرهاب.

كما بحث الوزيران نتائج قمة "رباعية نورماندي" في باريس حول التسوية الأوكرانية وغيرها من القضايا.

وأكد لافروف أنه لدى روسيا والولايات المتحدة مجالات تعاون واسعة رغم كل الصعوبات والخلافات في العلاقات الثنائية.

وأشار إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين في ظل رئاسة دونالد ترامب، حيث بلغ 27 مليار دولار العام الجاري مسجلا نموا بواقع ثلاثين في المئة، رغم العقوبات الأمريكية ضد روسيا.

ودعا لافروف نظيره الأمريكي إلى زيارة روسيا في أي وقت مناسب له، وقال: "من مصلحة البلدين الاستفادة من إمكانيات التعاون الواسعة وتطوير علاقاتنا لصالح بلدينا والمجتمع الدولي بأسره. مصممون على ذلك وشعرنا اليوم بأن الجانب الأمريكي منفتح على هذا أيضا. ونود مواصلة حوار كهذا والعمل على إيجاد حلول تتيح المضي قدما في إطلاق حوار بناء وتجنب المواجهات دون المساس بالمصالح المبدئية للطرفين".

وأكد لافروف أن موسكو وواشنطن تتعاونان على المسارين الليبي واليمني مشيرا إلى أهمية "متابعة تطورات التسوية الفلسطينية المتأزمة".

وبصدد ملف كوريا الشمالية، شدد لافروف على ضرورة استئناف حوار مباشر بين واشنطن وبيونغ يانغ، داعيا الولايات المتحدة إلى عدم مطالبة كوريا الشمالية بأن تنفذ أولا "كل شيء في آن واحد" كشرط لرفع العقوبات عنها وتقديم لها ضمانات أمنية.

ولدى تطرقه إلى مسألة نزع السلاح النووي، قال لافروف إن ضمان الاستقرار الاستراتيجي في العالم كان أحد المواضيع المحورية في مباحثات اليوم، حيث بحث مع بومبيو "بكل صراحة" مصير معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية النووية التي ينتهي سريانها في فبراير 2021، مؤكدا استعداد موسكو لتمديدها حتى لا يظهر فراغ في مجال مراقبة انتشار الأسلحة وطمأنة المجتمع الدولي، خاصة بعد انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

يتبع..