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الحرس الثوري الإيراني: صواريخنا أصبحت بالغة الدقة

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الحرس الثوري الإيراني: صواريخنا أصبحت بالغة الدقة
Reuters Handout .
الصواريخ الإيرانية - أرشيف
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أكد القائد العام السابق للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري، أن "الصواريخ الإيرانية التي يفوق مداها الـ1000 كم، أصبحت بالغة الدقة".

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وقال، إن "العالم كله يعلم بأن إيران الآن في وضع ممتاز في مجال الدفاع والأمن".

وأضاف: "صواريخنا متوسطة المدى أصبحت بالغة الدقة، إذ تمكنا من استهداف غرفة اجتماع تنظيم داعش في شرق الفرات العام الماضي، وهو نتاج عمل جهود شبابنا".

وتابع: "لقد قلت لطهراني مقدم، أحد قادة الحرس الثوري: لماذا لا يمكننا أن نصنع صواريخ تصيب الأهداف من مرتفعات عالية؟ فأجاب بأننا قادرون على ذلك... نمتلك صواريخ قادرة على ذلك في الوقت الحالي".

المصدر: فارس نيوز

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