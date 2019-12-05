أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، أن القوات المسلحة بلغت مرحلة الاكتفاء الذاتي الكامل في مجال الدفاع عن البلاد.

إقرأ المزيد

وقال باقري خلال زيارته التفقدية لمعرض منجزات منظمة الصناعات الدفاعية: "يمكننا اليوم أن نعلن بأننا بلغنا مرحلة الاكتفاء الذاتي الكامل في مجال الدفاع عن البلاد، وأن هذه المنجزات صارت تمكنا من القدرة على الردع الفعال والدفاع المستدام عن البلاد والشعب الإيراني".

وأضاف: "هذا النمو والتكامل شهد سرعة عالية خلال العامين الأخيرين بحيث تمت وبصورة ملحوظة تلبية القسم الأكبر من حاجات البلاد الدفاعية".

واعتبر مشاركة الشركات المتخصصة في إنتاج المعدات الدفاعية، تجسيد لاستراتيجية مؤثرة وحركة قيمة، مؤكدا على أن الاستفادة المناسبة من تلك الشركات وطاقات الجامعات في البلاد، أدت إلى إلغاء أي عمليات موازية وخفض التبعية للخارج.

وشدد على أن "جميع المعدات الدفاعية التي تحتاجها البلاد في جميع المجالات البرية والجوية والبحرية والإلكترونية والدفاع الجوي، يتم إنتاجها فور حاجة القوات المسلحة لها في فترات زمنية منطقية وقصيرة وبجودة مقبولة ومواصفات قياسية".

المصدر: فارس نيوز