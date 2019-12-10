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أثينا تقدم اعتراضا إلى الأمم المتحدة بشأن الاتفاق بين أنقرة وطرابلس

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أثينا تقدم اعتراضا إلى الأمم المتحدة بشأن الاتفاق بين أنقرة وطرابلس
Reuters COSTAS BALTAS
مبنى البرلمان اليوناني
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أعلن متحدث باسم الحكومة اليونانية، الثلاثاء، أن أثينا قدمت اعتراضا إلى الأمم المتحدة بشأن الاتفاق بين ليبيا وتركيا حول الحدود البحرية باعتباره انتهاكا للقانون الدولي.

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وقال ستيليوس بيتساس المتحدث باسم الحكومة، إن الاتفاق بين ليبيا وتركيا أبرم بـ"سوء نية".

وكانت اليونان طردت السفير الليبي الأسبوع الماضي ردا على الاتفاق، الذي أثار غضبها باعتبار أنه يطوق جزيرة كريت اليونانية وينتهك، من وجهة نظر أثينا، جرفها القاري.

ودعت اليونان خلال الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي الاثنين، إلى إدانة الاتفاق الأمني والبحري بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، ووضع "إطارا للعقوبات"، إن لم يتراجع الطرفان عن الاتفاق.

ودعا وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، عقب الاجتماع دول الاتحاد الأوروبي إلى إدانة المذكرتين ودعم موقف اليونان وقبرص الرافض لهما، وأكد أن اليونان "ستبذل كل ما بوسعها من أجل حماية سيادتها وحقوقها السيادية".

المصدر: رويترز

 

 

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