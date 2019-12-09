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الاتحاد الأوروبي قلق إزاء الاتفاق البحري بين تركيا وحكومة السراج

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الاتحاد الأوروبي قلق إزاء الاتفاق البحري بين تركيا وحكومة السراج
Reuters LUISA GONZALEZ
المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل
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أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء مذكرة تقسيم مناطق النفوذ في المتوسط المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية بقيادة فايز السراج.

وقال المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن الأوروبي جوزيب بوريل في أعقاب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل، اليوم الاثنين: "بحثنا هذه المذكرة، ومن الواضح أنها تثير قلقا جديا لدينا".

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يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد وقع مع رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج في 27 نوفمبر الماضي مذكرتي تفاهم، إحداهما حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية حول تحديد مناطق النفوذ في المتوسط.

وأثار الاتفاق معارضة شديدة من قبل اليونان وقبرص ورفضته مصر ومجلس النواب الليبي في شرق ليبيا، المدعوم من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

المصدر: تاس

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