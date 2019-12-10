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شلومو عمار يلتقي العاهل البحريني في المنامة

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شلومو عمار يلتقي العاهل البحريني في المنامة
Reuters
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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الحاخام الأكبر "لأورشليم القدس"، شلومو عمار، زار المنامة في سابقة هي الأولى من نوعها، والتقى بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

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وذكر موقع هيئة البث الإسرائيلي، أن الحاخام نقل التهاني للعاهل البحريني.

وأفيد في هذا السياق بأن شلومو عمار، شارك خلال هذه الزيارة في "منتدى ديني إلى جانب رجال دين من ‎الكويت و‎لبنان و‎مصر ‎والأردن وغيرها من الدول العربية والإسلامية".

ونقل عن الحاخام الإسرائيلي، إعرابه عن الأمل في أن "يتمكن مواطنو كل من إسرائيل والبحرين من زيارة البلد الآخر من دون الحاجة لتنسيق خاص".

وأوضح المصدر تعليقا فيما يبدو على قول الحاخام "الاستغناء عن التنسيق الخاص"، أن "جهات سياسية إسرائيلية وأمريكية هي التي نسقت زيارته للمملكة".

المصدر: مكان

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