أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الحاخام الأكبر "لأورشليم القدس"، شلومو عمار، زار المنامة في سابقة هي الأولى من نوعها، والتقى بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

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وذكر موقع هيئة البث الإسرائيلي، أن الحاخام نقل التهاني للعاهل البحريني.

وأفيد في هذا السياق بأن شلومو عمار، شارك خلال هذه الزيارة في "منتدى ديني إلى جانب رجال دين من ‎الكويت و‎لبنان و‎مصر ‎والأردن وغيرها من الدول العربية والإسلامية".

ألحاخام الأكبر لإسرائيل سابقا، حاخام مدينة

أورشليم القدس 🇮🇱⁩ شلومو عمار في زيارة فريدة من نوعها لمملكة ⁦🇧🇭⁩ #البحرين ⁦



ألحاخام عمار التقى عاهل البحرين الملك #حمد_بن_عيسى ونقل له التهاني من عاصمة إسرائيل أورشليم القدس.

شارك في المؤتمر رجال دين من #الكويت#لبنان#مصر#الاردنpic.twitter.com/umP2ka1gm3 — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) December 9, 2019

ونقل عن الحاخام الإسرائيلي، إعرابه عن الأمل في أن "يتمكن مواطنو كل من إسرائيل والبحرين من زيارة البلد الآخر من دون الحاجة لتنسيق خاص".

وأوضح المصدر تعليقا فيما يبدو على قول الحاخام "الاستغناء عن التنسيق الخاص"، أن "جهات سياسية إسرائيلية وأمريكية هي التي نسقت زيارته للمملكة".

المصدر: مكان