وفد إسرائيلي يبحث إبرام اتفاقات عدم اعتداء مع دول الخليج في الولايات المتحدة

ذكر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن وفدا من إسرائيل يجري حاليا محادثات في الولايات المتحدة حول توقيع اتفاقات مع دول الخليج لإنهاء النزاع بين الطرفين.

وقال كاتس، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين: "أحضر حاليا منتدى إسرائيليا أمريكيا في واشنطن لبحث دفع اتفاقات عدم اعتداء مع دول الخليج إلى الأمام".

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يوم 6 أكتوبر الماضي، أنه تقدم بمبادرة واسعة لدول الخليج العربية لإبرام اتفاقات ثنائية مع إسرائيل وإنهاء النزاع بين الطرفين للتركيز على مواجهة إيران.

وأكد كاتس، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، صحة تقرير "القناة 12" العبرية بشأن الموضوع، قائلا: "في الآونة الأخيرة قدمت، بدعم الولايات المتحدة، مبادرة سياسية لتوقيع اتفاقيات عدم اعتداء مع الدول الخليجية".

ووصف كاتس هذه المبادرة بأنها "خطوة تاريخية ستضع حدا للنزاع وستتيح إطلاق التعاون المدني بين إسرائيل ودول الخليج، ما لم يتم توقيع اتفاقات سلام بينهما"، واعتبرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" هذا الكلام "اعترافا تكتيكيا بأن الدول العربية لا تتطلع إلى إقامة علاقات دبلوماسية كاملة النطاق مع الدولة العبرية ما لم تتم تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني".

وتأتي هذه المبادرة في الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مرارا سعيه إلى تشكيل تحالف مع "الدول المعتدلة" في المنطقة لمواجهة إيران، متحدثا بصورة متزايدة عن التوجه نحو التطبيع بين إسرائيل ودول الخليج.

المصدر: إذاعة الجيش الإسرائيلي + وكالات