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ترامب يستقبل لافروف في البيت الأبيض اليوم خلف أبواب مغلقة

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ترامب يستقبل لافروف في البيت الأبيض اليوم خلف أبواب مغلقة
AFP
ترامب ولافروف خلال لقائهما في البيت الأبيض عام 2017
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يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في المكتب البيضاوي بعد ظهر اليوم، ويعقد معه اجتماعا مغلقا، حسبما جاء في جدول أعمال الرئيس الأمريكي.

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أ ب: لافروف سيزور واشنطن لأول مرة منذ 2017 ويبحث ملفات سوريا وأوكرانيا وفنزويلا

وجاء في هذا الجدول: "يلتقي الرئيس ترامب مع وزير الخارجية الروسي لافروف في المكتب البيضاوي في اجتماع مغلق أمام الصحافة، في فترة ما بعد الظهر".

ويصل لافروف إلى واشنطن اليوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن يلتقي قبيل الظهيرة نظيره الأمريكي مايك بومبيو، ثم يعقد معه اجتماعا ثانيا في الساعة 12:00 بتوقيت واشنطن (20.00 بتوقيت موسكو) على أن يعقب ذلك غداء عمل يعقد بعده الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا، حسبما جاء في جدول أعمال وزارة الخارجية الأمريكية.

المصدر: "نوفوستي"

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