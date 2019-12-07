أ ب: لافروف سيزور واشنطن أول مرة منذ 2017 ويبحث ملفات سوريا وأوكرانيا وفنزويلا

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيقوم بزيارة لواشنطن الثلاثاء القادم، سيلتقي خلالها نظيره الأمريكي مايك بومبيو، في أول زيارة له لواشنطن منذ 2017.

وأوضحت الوكالة نقلا عن مصدرين رسميين أمريكيين طلبا عدم الكشف عن اسميهما، أن بومبيو سيستقبل لافروف يوم الثلاثاء للتباحث معه حول مجموعة من المسائل الخلافية وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا وأوكرانيا وفنزويلا، والحد من التسلح وغيرها من القضايا المتعلقة بالعلاقات الروسية الأمريكية المتوترة.

وأضافت أن الوزيرين سيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام مباحثاتهما، دون أن تحدد ما إذا كان لافروف سيجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أم لا.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أكدت، الخميس الماضي، أنها تعمل على إعداد الزيارة المحتملة في الـ10 من ديسمبر، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وخلال زيارته الأخيرة لواشنطن التي جرت في مايو 2017 التقى وزير الخارجية الروسي بالرئيس الأمريكي، ووقتها لم يكن بومبيو يشغل منصبه كوزير للخارجية الأمريكية.

وجرى آخر لقاء بين لافروف وبومبيو في سبتمبر الماضي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

المصدر: أسوشيتد برس