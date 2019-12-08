بالفيديو.. اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يمنيين في القدس

شهدت مدينة القدس اليوم اشتباكات بين قوات الأمن الإسرائيلية ومتظاهرين يهود منتمين إلى اليمين المتشدد.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن عشرات المتظاهرين اليمينيين أغلقوا شوارع بار إيلان في كلا الاتجاهين احتجاجا على اعتقال يهودي متهرب من التجنيد، وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" وقوع اشتباكات بينهم والشرطة.

وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن الشرطة اعتقلت 10 متظاهرين حاول أحدهم إضرام النار في حاوية نفايات.

وتظهر لقطات بثتها وسائل الإعلام الإسرائيلية الشرطة وهي تستخدم خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

המשטרה עצרה שבעה מפגינים חרדים שהתעמתו עם כוחות המשטרה במחאה על מעצר עריק ברחוב בר אילן בירושלים. חלק מהמפגינים פונו לאחר שחסמו את הכביש לשני הכיוונים

(צילום: א. כהן)@VeredPelmanpic.twitter.com/wdvpkJcgO6 — כאן חדשות (@kann_news) December 8, 2019

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية