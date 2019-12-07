من دون نتنياهو وغانتس.. مبادرة جديدة في الكنيست لتفادي الانتخابات الـ3

طرح نائب في الكنيست الإسرائيلي مبادرة جديدة لمنع سيناريو الانتخابات التشريعية الثالثة على التوالي، وذلك قبل 4 أيام من انتهاء المهلة الممنوحة للكنيست لتقديم مرشح لرئاسة الحكومة.

وأعلن عومر بار ليف، النائب عن القائمة المشتركة بين حزب العمل وحزب "غيشر" اليوم السبت، أنه يعمل حاليا على جمع تواقيع 61 من أصل 120 مشرعا لتوصية رئيس الدولة رؤوفين ريفلين بتكليف رئيس الكنيست يولي إدلشتاين بتشكيل الحكومة.

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وأعرب النائب، أثناء ندوة ثقافية أقيمت في تل أبيب، عن أمله في أن تدرك جميع القوى السياسية أن مبادرته قد تكون آخر فرصة لتفادي الانتخابات الثالثة، بعد فشل رئيسي أكبر قوتين في الكنيست، رئيس الوزراء وزعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف "أزرق-أبيض" بيني غانتس في تشكيل الائتلاف الحاكم.

وشدد بار ليف على أن اقتراحه لترشيح إدلشتاين المنتمي إلى حزب نتنياهو لا ينسجم مع أي مصالح حزبية، بل يأتي لكون الأخير يتحمل "المسؤولية عن كل شيء" بصفته رئيسا للكنيست.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل