"إسرائيل بيتنا" يطرح مبادرة جديدة للحيلولة دون إجراء انتخابات ثالثة للكنيست

قدم حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان مبادرة جديدة تهدف إلى الحيلولة دون الذهاب إلى انتخابات كنيست ثالثة، وذلك بتشكيل حكومة خبراء مؤقتة لمدة عام.

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ووفقا لموقع "واللا" الإسرائيلي، فإن "الحكومة المؤقتة ستتكون من 11 وزيرا بمن فيهم رئيس الحكومة، كما أن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين هو من سيتولى مسؤولية اختيار الوزراء ورئيس الحكومة".

وتضمنت المبادرة أيضا، أن تحظى الحكومة المؤقتة بصلاحية المصادقة على ميزانية الدولة دون الحاجة إلى الحصول على تصويت الكنيست.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هناك عدة سيناريوهات قد تمنع التوجه إلى انتخابات ثالثة في إسرائيل.

وأوضحت "القناة 12" الإسرائيلية، أن السيناريو الأول، هو "موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على أن يكون الثاني في التناوب على رئاسة الحكومة مع رئيس تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس، وهو سيناريو مستبعد جدا".

وأضافت، أن "السيناريو الثاني، هو موافقة بيني غانتس على أن يكون هو الثاني في التناوب بعد 5 أشهر فقط، وهو سيناريو مستبعد أيضا".

أما السيناريو الثالث فهو "انضمام رئيس حزب "العمل" بزعامة عمير بيرتس إلى حكومة نتنياهو، وهو أمر مستبعد على الإطلاق".

وتابعت القناة أن "السيناريو الرابع هو تفكك كتلة اليمين"، مشيرة إلى أنه مستبعد هو الآخر، مؤكدة أن السيناريو الخامس والأخير، هو "انضمام رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان لأي كتلة، وهو سيناريو محتمل بدرجة قليلة جدا".

المصدر: معا + وكالات