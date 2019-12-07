كشفت معامل الدفاع الإيرانية عن جيل جديد من الرصاص الفريد من نوع RIP، يتحول إلى شظايا عند إصابته للهدف، مسببا أضرارا جسيمة وفتاكة.

ووفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية فقد عرضت معامل الدفاع الرصاص الجديد، خلال زيارة رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد باقري إلى "معرض إنجازات صناعة معامل الدفاع".

وأوضحت أن هذا الرصاص من الجيل الجديد والمعروف عالميا بـRIP Bullets المتشظي.

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وقالت إن هذا الرصاص أقل خطرا على الأشخاص والأشياء المحيطة بالهدف نظرا لأن الشظايا الصغيرة تفقد طاقتها الكامنة بسرعة بعد الانفصال عن جسم الرصاصة الرئيسي.

وذكرت أن الرصاص يعد أحد أكثر الخيارات المرغوبة للاستخدام من قبل حراس أمن الطيران في الطائرات، نظرا لأن استخدامه في بيئة الطائرة، لن يشكل تهديدا لهيكلها.

وأكدت أن هذه الرصاصة المصنعة إيرانيا، "تلبي المعايير المطلوبة، وتعد ابتكارا جديدا في مجال ذخيرة الأسلحة الفردية وزيادة قوتها الفتاكة، بالإضافة إلى السمة المميزة لرصاص RIP وهي عدم الإضرار بالبيئة المحيطة والأبرياء، وستكون أكثر فتكا من الرصاص العادي بالنسبة للهدف".

المصدر: "تسنيم"