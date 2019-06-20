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تعرف على الصاروخ الإيراني الذي أسقط طائرة التجسس الأمريكية

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تعرف على الصاروخ الإيراني الذي أسقط طائرة التجسس الأمريكية
Reuters FW1F/David Clarke
عرض لصواريخ إيرانية (أرشيف)
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أعلنت وكالة "أنباء فارس" أن قوات الدفاع الجوي الإيرانية، أسقطت فجر اليوم الخميس طائرة تجسس أمريكية مسيرة بنيران منظومة "خرداد" الصاروخية.

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وأضافت أن الطائرة الأمريكية أسقطت قبالة كوه مبارك بمحافظة هرمزكان جنوب إيران، بعد اختراقها الأجواء الإيرانية.

وتروج طهران لمنظومة الدفاع الجوي الصاروخية "خرداد 3" على أنها ذات قدرة تحرك عالية، بعد أن أزاح الحرس الثوري الستار عنها عام 2014 .

تعرف على الصاروخ الإيراني الذي أسقط طائرة التجسس الأمريكية منظومة 3 خرداد الصاروخية

ويؤكد الحرس الثوري أن هذه المنظومة متوسطة المدى، وتستخدم لتدمير الأهداف الجوية على ارتفاعات متوسطة، وقادرة على التصدي للأهداف حتى ارتفاع 27 كم، وتدمير الأهداف على بعد 75 كم، والتصدي لأربعة أهداف في نفس الوقت.

تعرف على الصاروخ الإيراني الذي أسقط طائرة التجسس الأمريكية

يذكر أن التوتر بين إيران والولايات المتحدة قد زاد بشكل ملموس في الخليج مؤخرا على خلفية الهجمات على 4 سفن تجارية قرب شواطئ الإمارات وناقلتي نفط في خليج عمان مؤخرا.

المصدر: وكالات

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