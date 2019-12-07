الاتحاد الأوروبي: ما حدث أمس وسط بغداد جرائم قتل

وصف سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوث، السبت، أحداث ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد التي حصلت يوم أمس بـ"جرائم قتل".

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وقال إن ما حدث أمس وسط العاصمة العراقية بغداد هو جرائم قتل، في إشارة إلى هجوم مسلحين على المحتجين.

وكتب في حسابه على تويتر "غاضب وأشعر بالحزن العميق على جرائم القتل ليلة أمس ضد أعداد من المتظاهرين والقوات الأمنية من قبل عناصر مجرمة من طرف ثالث".

وتساءل سفير الاتحاد الأوربي عن ما وصفهم بالمخربين: "من هم المخربون الحقيقيون؟".

Outraged and deeply saddened at last night's killings of scores of protesters and security forces by criminal elements / الطرف الثالث. Who are the real مخربون ? — Martin Huth (@EUAmbIraq) ٧ ديسمبر ٢٠١٩

يذكر أن 10 من المتظاهرين قتلوا وأصيب العشرات، ليلة أمس، برصاص مسلحين مجهولين في منطقتي ساحة الخلاني وجسر السنك القريبتين من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

بعد ذلك أعلنت وزارة الداخلية، فتح تحقيق في حادثة إطلاق النار. وقال الناطق باسم الداخلية في بيان، إن "القوات الأمنية فتحت تحقيقا في حادثة إطلاق النار الذي حصل في محيط منطقة السنك ببغداد".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية شرعت بتطويق المكان بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل، وكثفت من تواجدها في المناطق القريبة من مكان الحادث".

المصدر: RT