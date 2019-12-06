العراق.. حصيلة قتلى الاحتجاجات تلامس الـ500

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أن إجمالي حصيلة ضحايا الاحتجاجات في البلاد قد بلغت 460 قتيلا، و20 ألف مصاب.

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وقال عضو المفوضية علي البياتي، إن "إجمالي حصيلة الضحايا في المظاهرات الاحتجاجية التي يشهدها العراق منذ انطلاقها في أكتوبر الماضي، وحتى اليوم بلغت 460 قتيلا وأكثر من 20 ألف مصاب".

وأضاف، أن "عدد المعتقلين بلغ 2650 معتقلا، أطلق سراح أغلبهم، غير أن ما يقارب 160 آخرين لا يزالون رهن الاعتقال".

وشدد البياتي على أن لدى المفوضية شكاوى حول مفقودين ومختطفين بحدود الـ23 شخصا أحيلت جميعها للادعاء العام للتحقيق.

وتابع، أن "مسعفين اثنين قتلا، فيما يبلغ عدد المصابين من المسعفين 15 مصابا".

المصدر: RT