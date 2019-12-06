اختفاء مصور عراقي عقب عودته من ساحة التحرير ببغداد

أكد نشطاء وشهود عيان، أن مجموعة مسلحة اقتادت إلى وجهة مجهولة المصور الصحفي زيد الخفاجي فجر اليوم الجمعة بالقرب من بيته في حي القاهرة، وسط العاصمة بغداد.

وذكر شهود العيان، أن الخفاجي وبعد عودته من ساحة التحرير، كانت بانتظاره سيارة سوداء يستقلها مسلحون ملثمون قاموا باقتياده إلى جهة مجهولة.

وحسب رواية والدته التي كانت بانتظاره، فإن "سيارة من نوع (كيا سبورتج) سوداء اللون يستقلها أربعة أشخاص اقتادوا ابنها في حدود الرابعة فجرا، ولم يعرف حتى الآن هل هو اعتقال أم اختطاف".

تلقينا تقارير مقلقة عن اختطاف المصور #زيد_محمد_الخفاجي (22 عاما) والذي اختطف صباح اليوم الجمعة من أمام منزله في #بغداد على يد مجهولين بلباس مدني بعد عودته من الاحتجاجات. وأفادت أسرته بأن السلطات المحلية نفت علمها بالحادث أو بمكان تواجده. نريد إجابات واضحة، أين_زيد؟ #العراق_ينتقضpic.twitter.com/Qg99j8EeTk — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) 6 декабря 2019 г.

من جهتها، ذكرت منظمة العفو الدولية في تغريدة على "تويتر"، أنها تلقت تقارير مقلقة عن "اختطاف المصور زيد محمد الخفاجي على أيدي مجهولين بلباس مدني بعد عودته من الاحتجاجات".

وأضافت المنظمة، أن "أسرته أفادت بأن السلطات المحلية نفت علمها بالحادث أو بمكان تواجده".

وتابعت: "نريد إجابات واضحة، أين زيد؟".

والخفاجي كان من أوائل من شارك في التظاهرات في ساحة التحرير وسط بغداد، حيث وثق بكاميرته الاحتجاجات.

المصدر: وكالات