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اختفاء مصور عراقي عقب عودته من ساحة التحرير ببغداد

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اختفاء مصور عراقي عقب عودته من ساحة التحرير ببغداد
Zaid Al-Khafaji
المصور العراقي زيد الخفاجي - أرشيف
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أكد نشطاء وشهود عيان، أن مجموعة مسلحة اقتادت إلى وجهة مجهولة المصور الصحفي زيد الخفاجي فجر اليوم الجمعة بالقرب من بيته في حي القاهرة، وسط العاصمة بغداد.

وذكر شهود العيان، أن الخفاجي وبعد عودته من ساحة التحرير، كانت بانتظاره سيارة سوداء يستقلها مسلحون ملثمون قاموا باقتياده إلى جهة مجهولة.

وحسب رواية والدته التي كانت بانتظاره، فإن "سيارة من نوع (كيا سبورتج) سوداء اللون يستقلها أربعة أشخاص اقتادوا ابنها في حدود الرابعة فجرا، ولم يعرف حتى الآن هل هو اعتقال أم اختطاف".

من جهتها، ذكرت منظمة العفو الدولية في تغريدة على "تويتر"، أنها تلقت تقارير مقلقة عن "اختطاف المصور زيد محمد الخفاجي على أيدي مجهولين بلباس مدني بعد عودته من الاحتجاجات".

وأضافت المنظمة، أن "أسرته أفادت بأن السلطات المحلية نفت علمها بالحادث أو بمكان تواجده".

وتابعت: "نريد إجابات واضحة، أين زيد؟".

اختفاء مصور عراقي عقب عودته من ساحة التحرير ببغدادالخفاجي وهو جالس على التوك توك

والخفاجي كان من أوائل من شارك في التظاهرات في ساحة التحرير وسط بغداد، حيث وثق بكاميرته الاحتجاجات.

المصدر: وكالات

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