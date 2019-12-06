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أ ب: مطلق النار في قاعدة فلوريدا العسكرية طالب سعودي

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أ ب: مطلق النار في قاعدة فلوريدا العسكرية طالب سعودي
Reuters pj/CLH/PKP
القاعدة التي شهدت إطلاق النار
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أفاد مسؤول أمني أمريكي لم يكشف عن اسمه، بأن مطلق النار داخل القاعدة العسكرية الأمريكية في فلوريدا هو طالب طيران سعودي الجنسية.

وكانت مصادر أمنية أمريكية قد ذكرت في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن السلطات تحقق في حادث إطلاق للنار في قاعدة جوية تابعة لسلاح البحرية في مدينة بينساكولا بولاية فلوريدا، أسفر عن مقتل 3 أشخاص بمن فيهم مطلق النار.

المصدر: وكالات

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