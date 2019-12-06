أ ب: مطلق النار في قاعدة فلوريدا العسكرية طالب سعودي

أفاد مسؤول أمني أمريكي لم يكشف عن اسمه، بأن مطلق النار داخل القاعدة العسكرية الأمريكية في فلوريدا هو طالب طيران سعودي الجنسية.

BREAKING: A U.S. official says the suspect in the shooting at the Naval Air Station in Pensacola was an aviation student from Saudi Arabia. Authorities are investigating if the shooting was terrorism-related. https://t.co/pq30yOl2Ie — The Associated Press (@AP) 6 декабря 2019 г.

وكانت مصادر أمنية أمريكية قد ذكرت في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن السلطات تحقق في حادث إطلاق للنار في قاعدة جوية تابعة لسلاح البحرية في مدينة بينساكولا بولاية فلوريدا، أسفر عن مقتل 3 أشخاص بمن فيهم مطلق النار.

المصدر: وكالات