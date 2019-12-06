 
مباشر

قتيلان بإطلاق نار داخل قاعدة للبحرية الأمريكية في فلوريدا

أخبار العالم

قتيلان بإطلاق نار داخل قاعدة للبحرية الأمريكية في فلوريدا
Reuters db/smc/TC
البحرية الأمريكية أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mul2

قالت مصادر أمنية أمريكية، اليوم الجمعة، إن السلطات تحقق في حادثة إطلاق بقاعدة للبحرية في مدينة بينساكولا بولاية فلوريدا، أسفرت عن مقتل شخص واحد إلى جانب المشتبه به.

إقرأ المزيد
سقوط قتيلين في حادث إطلاق نار بقاعدة
سقوط قتيلين في حادث إطلاق نار بقاعدة "بيرل هاربر" الأمريكية

وأكد مسؤول أمني بشرطة مقاطعة إسكامبيا "وفاة مطلق النار"، بعد أن أفاد في وقت سابق بأنه كان طليقا.

وأصدرت البحرية في وقت لاحق بيانا أكدت فيه "حالة وفاة إضافية"، إلى جانب "عدد مجهول من الجرحى الذين يجري تحويلهم إلى المستشفيات المحلية".

ولم تقدم الناطقة باسم المسؤول الأمني، أمبر ساوثارد، أية معلومات إضافية حول الظروف التي أحاطت بالحادثة.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا