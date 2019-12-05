سقوط قتيلين في حادث إطلاق نار بقاعدة "بيرل هاربر" الأمريكية

أكد مسؤولون بقاعدة "بيرل هاربر" الأمريكية في ولاية هاواي مقتل شخصين وإصابة ثالث، في حادث إطلاق نار وقع داخل القاعدة الأربعاء.

وأضاف المسؤولون في مؤتمر صحفي في القاعدة، أن المصاب في حالة مستقرة ويتلقى العلاج في المستشفى.

وفي وقت سابق، قالت القاعدة في سلسلة نشرات عبر "تويتر" إن مسلحا تبين لاحقا أنه عنصر في البحرية الأمريكية، فتح النار بعد ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي، على ثلاثة من موظفي الجيش المدنيين قرب حوض لبناء السفن في القاعدة.

وذكرت القاعدة أن مطلق النار انتحر بعد تنفيذ الهجوم.

Officials at Joint Base Pearl Harbor-Hickam report the shooting incident at the Pearl Harbor Naval Shipyard has been secured. One person is confirmed dead. The shooter has been identified as a U.S. Sailor. #PearlHarbor — Joint Base Pearl Harbor-Hickam (@JointBasePHH) December 5, 2019

وإثر الحادث أعلنت القاعدة إغلاق بوابات الدخول "بسبب الوضع الأمني"، لكن بعد فترة قصيرة أعيد فتحها، مضيفة أنه تم احتواء الوضع.

An armored Honolulu Police vehicle enters the gate at Joint Base Pearl-Harbor Hickam. #HINews@corylumphotopic.twitter.com/8mDnSdDAqX — Honolulu Civil Beat (@CivilBeat) December 5, 2019

وقاعدة بيرل هاربر - هيكام المشتركة تتألف من قاعدة للقوات الجوية الأمريكية ومنشأة بحرية، وتقع على بعد 13 كيلومترا من هونولولو عاصمة ولاية هاواي.

المصدر: وكالات