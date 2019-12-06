سالفيني يقاطع "نوتيلا" بسبب تركيا!

قال وزير الداخلية الإيطالي السابق، ماتيو سالفيني، إنه سيقاطع شوكولاتة نوتيلا لأن مكوناتها ليست إيطالية خالصة وتحتوي على بندق مستورد من تركيا.

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وصرح سالفيني وسط تجمع حاشد لأنصاره، أمس الخميس، قائلا: "لقد غيرت رأيي لأنني اكتشفت أن النوتيلا تستخدم البندق التركي، وأنا أفضل مساعدة الشركات التي تستخدم المنتجات الإيطالية"، مضيفا: "أفضل تناول الطعام الإيطالي إذا كان بإمكاني، وأن أساعد المزارعين الإيطاليين".

ونشر سالفيني في وقت لاحق تغريدة على "تويتر" أكد فيها أنه لم ينتقد نوتيلا ذاتها، وإنما أراد تقديم النصح لشركة "فيريرو" المصنعة لها حتى تستخدم مكونات إيطالية، سواء تعلق الأمر بالسكر أو البندق.

ودائما ما كان سالفينى (46 سنة) يتحدث عن عاداته الغذائية كجزء من استراتيجيته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغالبا ما كانت تظهر شوكولاتة "نوتيلا" بين صور الطعام عبر حسابيه على "تويتر" و"فيسبوك".

المصدر: وكالات