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إيطاليا على وشك إعلان حظر لتصدير السلاح إلى تركيا

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إيطاليا على وشك إعلان حظر لتصدير السلاح إلى تركيا
Reuters
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أعلن وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، أن حكومة بلاده ستصدر مرسوما خلال الساعات القادمة يقضي بحظر تصدير الأسلحة لتركيا، بسبب استمرارها في عمليتها العسكرية شمال شرقي سوريا.

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وتحدث دي مايو، في تصريحات صحفية أدلى بها من لوكسمبورغ على هامش مشاركته في إجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين، عن "التزام مشترك من جانب كل الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) لوقف تصدير السلاح إلى تركيا"، وفق وكالة الأنباء الإيطالية "آكي".

وكانت وزارة الخارجية الإيطالية استدعت السفير التركي لدى روما، يوم 10 أكتوبر الجاري، للتعبير له عن "تنديدها القوي" بإطلاق تركيا عملية عسكرية جديدة ضد الفصائل الكردية في شمال شرق سوريا يوم 9 أكتوبر الجاري.

وأكدت السلطات الإيطالية للسفير التركي موقفها الرافض لأي حل عسكري في سياق الأزمة السورية.

وقد قررت حكومات عدد من الدول الأوروبية، بينها ألمانيا وهولندا والنرويج وفنلندا وفرنسا، تعليق توريداتها للأسلحة لتركيا على خلفية هجومها في شمال شرق سوريا الذي أطلقت عليه اسم "نبع السلام".

المصدر: وكالات

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