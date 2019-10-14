الاتحاد الأوروبي يخفق في الاتفاق على حظر تصدير السلاح لتركيا

دان الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية التركية شمال شرقي سوريا، لكنه أخفق في الاتفاق على حظر تصدير السلاح لتركيا.

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وتعهدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، بتعليق صادرات الأسلحة إلى تركيا، لكنها لم تصل إلى حد فرض حظر شامل من التكتل على مبيعات السلاح كما كانت تسعى ألمانيا وفرنسا.

وقال المجلس الأوروبي في بيان إن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا لها "عواقب وخيمة" وأشار إلى أن بعض دول الاتحاد أوقفت صادرات الأسلحة.

وقال وزراء خارجية دول الاتحاد بعد اجتماع في لوكسمبورغ إن "الدول الأعضاء تلتزم باتخاذ مواقف وطنية قوية، فيما يتعلق بسياساتها بشأن صادرات الأسلحة لتركيا".

من جهة أخرى، اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي على وضع قائمة بعقوبات اقتصادية تستهدف عمليات التنقيب التركية عن النفط والغاز في المياه قبالة قبرص، لكن القائمة لن تضم أسماء في الوقت الحالي.

واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على "وضع إطار عمل لإجراءات عقابية تستهدف الأشخاص الطبيعيين والقانونيين المسؤولين عن أو المشاركين في أنشطة التنقيب غير المشروعة عن الهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط".

المصدر: "رويترز"