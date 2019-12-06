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مقتل 3 جنود من الحرس الوطني الأمريكي بتحطم مروحية عسكرية

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مقتل 3 جنود من الحرس الوطني الأمريكي بتحطم مروحية عسكرية
Reuters INTS KALNINS
عسكريون أمريكيون على متن مروحية من طراز "Black Hawk"
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أفاد الحرس الوطني الأمريكي بمقتل 3 من عسكرييه، جراء تحطم مروحية من طراز "Black Hawk" قرب مدينة سنت-كلاود في ولاية مينيسوتا.

وقال المكتب الإعلامي للحرس الوطني في الولاية، في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "قتل 3 جنود من الحرس الوطني في مينيسوتا اليوم جراء سقوط مروحية من طراز UH-60 Black Hawk تابعة لهيئة أمن الطيران الحربي التابع للحرس الوطني في سانت-كلاود".

وأوضح أن الاتصال فقد بالمروحية في الساعة 14:05 تقريبا بالتوقيت المحلي خلال تنفيذ طاقمها رحلة اختبارية من سانت-كلاود، بينما أكدت السلطات المحلية إجراء تحقيق في الحادث.

وتحتضن المدينة، منذ العام 2009، قاعدة عسكرية للحرس الوطني الأمريكي، حيث تجري صيانة مروحيات من طراز "Black Hawk".

المصدر: RT + وسائل إعلام أمريكية

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