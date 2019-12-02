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حملة ترامب تمنع صحفيي "بلومبرغ" من تغطية فعالياتها

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حملة ترامب تمنع صحفيي
Reuters YURI GRIPAS
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أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنها ستمنع صحفيي وكالة "بلومبرغ" من حضور فعالياتها، متهمة الوكالة بـ "التحيز".

ووصف مدير حملة ترامب، براد بارسكيل، في بيان له، اليوم الاثنين، السياسات التحريرية لوكالة "بلومبرغ" تجاه دونالد ترامب بأنها غير عادلة، وأن الحملة لن تمنح اعتمادا لها لتغطية فعالياتها، بما في ذلك التجمعات الانتخابية لترامب.

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وأشار مدير الحملة إلى أن هذا القرار يتخذ ردا على قرار الوكالة عدم التحقيق مع المرشحين للرئاسة الأمريكية في انتخابات عام 2020 عن الحزب الديمقراطي.

يذكر أن مؤسس شركة "Bloomberg LP" مايكل بلومبرغ، أعلن عن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة عن الحزب الديمقراطي. ويخطط بلومبرغ، المعروف بانتقاداته الشديدة اللهجة لدونالد ترامب وسياساته، لإنفاق 100 مليون دولار على حملة دعائية ضد ترامب.

المصدر: بلومبرغ

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