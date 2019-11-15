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بلومبرغ يخطط لإنفاق 100 مليون دولار على حملة دعائية ضد ترامب

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بلومبرغ يخطط لإنفاق 100 مليون دولار على حملة دعائية ضد ترامب
Reuters Brian Snyder
الملياردير مايكل بلومبرغ
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية، مايكل بلومبرغ، يخطط لإنفاق 100 مليون دولار على حملة دعائية ضد الرئيس، دونالد ترامب.

وأوضح المتحدث باسم بلومبرغ، جيسون شيختر، في حديث لقناة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الحملة الدعائية ستشمل ولايات أريزونا وميشيغان وبنسيلفانيا وويسكونسن.

وأضاف أن الحملة تنطلق اليوم ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية فترة الانتخابات التمهيدية الحزبية.

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وقال شيختر إن "مايك يعتقد أن ترامب يشكل خطرا وجوديا على البلاد. وهو لا ينتظر.. ويبدأ الآن".

يذكر أن الملياردير، مايكل بلومبرغ، هو عمدة مدينة نيويورك السابق والمدير التنفيذي لشركة "Bloomberg L. P." للخدمات المالية والتكنولوجيا والإعلام. وتقدر ثروته بـ 53 مليار دولار، حسب معطيات مجلة "فوربس".

وقد يدخل بلومبرغ السباق الرئاسي في الولايات المتحدة عام 2020 كمرشح عن الحزب الديمقراطي.

المصدر: سي إن إن

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