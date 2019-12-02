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سيناتوران أمريكيان بارزان يدعوان لفرض عقوبات على تركيا بسبب "إس-400"

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سيناتوران أمريكيان بارزان يدعوان لفرض عقوبات على تركيا بسبب
AFP MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
العضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام والديمقراطي كريس فان هولن
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دعا سيناتوران أمريكيان بارزان إدارة الرئيس، دونالد ترامب، لفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها أنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية للدفاع الجوي.

ووجه العضوان في مجلس الشيوخ الجمهوري ليندسي غراهام والديمقراطي كريس فان هولن، اليوم الاثنين، رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قالا فيها إن "وقت الصبر قد انتهى منذ زمن، وحان الوقت لتطبيق القانون".

وأضاف السيناتوران أن "الفشل في القيام بذلك سيوجه إشارة سيئة إلى دول أخرى بأنها تستطيع الاستهزاء بالقوانين الأمريكية دون أي عواقب".

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يذكر أن شراء تركيا أنظمة "إس-400" الروسية أغضب العديد من أعضاء الكونغرس، لكن الإدارة الأمريكية امتنعت عن فرض عقوبات قاسية على أنقرة بموجب "قانون مواجهة خصوم أمريكا بواسطة العقوبات" (CAATSA) الذي وقعه الرئيس، دونالد ترامب، في عام 2017، والذي يسمح بفرض عقوبات على أي جهة تتعاون مع من تعتبرهم الولايات المتحدة "خصومها".

واقتصرت خطوات الولايات المتحدة التي اتخذتها ردا على شراء تركيا "إس-400"، على استبعادها من البرنامج الخاص بمقاتلات "إف-35" الأمريكية.

وخلال لقائهما الأخير في واشنطن، الشهر الماضي، أعرب الرئيسان الأمريكي، دونالد ترامب، والتركي، رجب طيب أردوغان، عن رغبتهما في تسوية الخلافات بشأن "إس-400".

المصدر: رويترز

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