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سيناتور أمريكي: أردوغان تجاوز خطا أحمر آخر

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سيناتور أمريكي: أردوغان تجاوز خطا أحمر آخر
Reuters
منظومة إس-400 الروسية
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تعليقا على إعلانها بدء اختبار رادارات صواريخ "إس-400"، قال السيناتور كريستوفر فان هولين إن تركيا بذلك "تجاوزت الحدود المسموح بها".

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وكتب المشرع الأمريكي الديمقراطي على حسابه في "تويتر" مرفقا تغريدته الغاضبة برابط حول شروع أنقرة في اختبار رادارات الصواريخ الروسية "إس-400": "بعد أسبوعين من زيارته إلى البيت الأبيض، يظهر أردوغان أنفه لترامب، وللولايات المتحدة ولحلف شمال الأطلسي، متجاوزا خطا أحمر آخر، نحو "إس-400"... التشريعات السارية تستدعي من ترامب فرض عقوبات ضد تركيا لاقتنائها "إس-400".

ورفض البنتاغون التوضيح ما إذا كانت كوادر أمريكية ستشارك أم لا في اختبارات الصواريخ الروسية التي بدأتها تركيا باستعمال مقاتلات "إف-16".

وأدلى متحدث عسكري أمريكي بتصريح لوكالة أنباء تاس قال فيه: "نحن لن ننشغل بالتكهن بالسبب الذي دفع تركيا في هذه الحالة إلى اتخاذ روسيا شريكا، بدلا عن الولايات المتحدة والناتو. لكن تمسك تركيا بإصرارها على المضي قدما بشأن "إس-400"، لا يتوافق مع التزاماتها أمام حلف الناتو وستكون له عواقب  في جوانب التعاون المتبادل بين تركيا والناتو".

المصدر: تاس

 

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