طهران ترفض تصريحات فرنسية تتعلق بالاتفاق النووي

رفضت الخارجية الإيرانية تصريحات وزير الخارجية الفرنسي بالعودة إلى آلية تسوية النزاعات التي ينص عليها الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى واعتبرتها "غير مسؤولة وغير بناءة".

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وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية:"في ظل هذه الظروف، لا يسمح الاتفاق بتفعيل الآلية من قبل الأطراف الأوروبية في الاتفاق.. مثل هذه التصريحات التي أدلى بها مسؤول فرنسي غير مسؤولة وغير بناءة".

وأضاف موسوي، "أن منطق وهدف آلية حلّ الخلافات المنصوصة في الاتفاق النووي، ترتكز على اتخاذ إجراءات تعويضية من كلا الجانبين، وعليه فإن إجراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية جاء في سياق حقوقها وفقا للمادة 36 من هذا الاتفاق".

وكان وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، قد صرح مؤخرا أن مسألة تفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران، والتي قد تؤدي إلى توقيع عقوبات دولية، باتت قيد البحث، نظرا إلى "انتهاك طهران المتكرر للاتفاق".

وقال إن الطريقة التي تعامل بها المرشد الأعلى الإيراني والرئيس الإيراني مع الاحتجاجات في إيران لم تسهم في إقناع الولايات المتحدة لتخفيف حملة "أقصى الضغوط" التي تمارسها على إيران.

المصدر: وكالات