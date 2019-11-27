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فرنسا تهدد إيران بتفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها بالاتفاق النووي

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فرنسا تهدد إيران بتفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها بالاتفاق النووي
Sputnik
وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان
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أعلن وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان، أن مسألة تفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران، والتي قد تؤدي إلى توقيع عقوبات دولية باتت قيد البحث.

جاء ذلك خلال جلسة برلمانية، حيث أكد لو دريان، أن البحث جار في مسألة تفعيل الآلية المذكورة، نظرا إلى "انتهاك طهران المتكرر للاتفاق".

وقال إن الطريقة التي تعامل بها الزعيم الأعلى الإيراني والرئيس مع الاحتجاجات في إيران لم تسهم في إقناع الولايات المتحدة لتخفيف حملة "أقصى الضغوط" التي تمارسها على إيران.

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وأضاف: "يجب أن أقول إن جهود وقف التصعيد التي حاولنا القيام بها، والتي بذلها رئيس الجمهورية (الفرنسية) عدة مرات، لم تؤد إلى أي شيء لعدة أسباب. لأنه من جانب السلطات الإيرانية كان هناك انتهاك لبنود خطة العمل الشاملة المشتركة. كل شهرين، تظهر علامة جديدة (من جانب إيران).. اليوم يبرز سؤال، أنا أقول هذا بوضوح، حول تطبيق آلية فض النزاعات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية".

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وأكد الوزير الفرنسي أن تفعيل الآلية يأتي على خلفية الإجراءات المتسلسلة التي اتخذتها السلطات الإيرانية بعدم الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، مضيفا أن بلاده ما زالت تنادي بوقف التصعيد.

المصدر: وكالات

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