 
مباشر

مراسلنا: استئناف خدمة الإنترنت عبر الهواتف النقالة في معظم محافظات إيران

أخبار العالم

مراسلنا: استئناف خدمة الإنترنت عبر الهواتف النقالة في معظم محافظات إيران
Reuters
مبنى تابع لمصرف "سينا" في طهران تعرض لاحتراق جراء إضرام النيران فيها من قبل محتجين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/msrb

قررت السلطات الإيرانية استئناف خدمة الإنترنت عبر الهواتف النقالة في 18 محافظة من أصل 30 بالبلاد وذلك بعد قطعها بهدف احتواء احتجاجات واسعة اندلعت إثر رفع أسعار البنزين منتصف نوفمبر.

إقرأ المزيد
خامنئي: تم القضاء على مؤامرة خطيرة للغاية ضد إيران
خامنئي: تم القضاء على مؤامرة خطيرة للغاية ضد إيران

وأفاد مراسلنا في طهران بأن قرار إعادة خدمة إنترنت الجوالات اتخذ اليوم الأربعاء في اجتماع لمجلس الأمن القومي الإيراني.

وأكد المرسل أنه تم استئناف تقديم خدمات الإنترنت في العاصمة طهران، باستثناء بلدتي شهريار ورباط كريم اللتين شهدتا اضطرابات الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة "إيرنا" أن الإنترنت عبر الهواتف المحمولة أعيد في عدة مدن من بينها طهران وبوشهر وقوم وقزوين ومناطق أخرى.

وقبل نحو أسبوع، نقلت وكالة "فارس" عن مصدر مطلع قوله، إن خدمة الإنترنت في طور العودة التدريجية في إيران.

وقد أعيد الإنترنت على الخطوط الأرضية في طهران أواخر الأسبوع الماضي، غير أن الإنترنت عبر الهواتف النقالة ما زال مقطوعا حتى اليوم.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كواليس لم تسجلها الكاميرا.. بطلة فيديو مترو لندن التي دافعت عن العائلة اليهودية تتحدث لـRT online