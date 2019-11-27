مراسلنا: استئناف خدمة الإنترنت عبر الهواتف النقالة في معظم محافظات إيران

قررت السلطات الإيرانية استئناف خدمة الإنترنت عبر الهواتف النقالة في 18 محافظة من أصل 30 بالبلاد وذلك بعد قطعها بهدف احتواء احتجاجات واسعة اندلعت إثر رفع أسعار البنزين منتصف نوفمبر.

إقرأ المزيد

وأفاد مراسلنا في طهران بأن قرار إعادة خدمة إنترنت الجوالات اتخذ اليوم الأربعاء في اجتماع لمجلس الأمن القومي الإيراني.

وأكد المرسل أنه تم استئناف تقديم خدمات الإنترنت في العاصمة طهران، باستثناء بلدتي شهريار ورباط كريم اللتين شهدتا اضطرابات الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة "إيرنا" أن الإنترنت عبر الهواتف المحمولة أعيد في عدة مدن من بينها طهران وبوشهر وقوم وقزوين ومناطق أخرى.

وقبل نحو أسبوع، نقلت وكالة "فارس" عن مصدر مطلع قوله، إن خدمة الإنترنت في طور العودة التدريجية في إيران.

وقد أعيد الإنترنت على الخطوط الأرضية في طهران أواخر الأسبوع الماضي، غير أن الإنترنت عبر الهواتف النقالة ما زال مقطوعا حتى اليوم.

المصدر: RT + وكالات