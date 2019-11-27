خامنئي: تم القضاء على مؤامرة خطيرة للغاية ضد إيران

أكد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، اليوم الاربعاء، أن الشعب الإيراني "تمكن من القضاء على مؤامرة خطيرة للغاية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

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وأشاد خامنئي في كلمة ألقاها من حسينية "الإمام الخميني" بالشعب الإيراني "على الحركة العظيمة التي قام بها منذ أيام"، مضيفا أنه "أثبت مرة أخرى أنه شعب مقتدر وعظيم".

وأكد خامنئي تمكن الشعب الإيراني من القضاء على "مؤامرة واسعة وخطيرة للغاية تم التمويل والتخطيط لها بهدف القيام بالتخريب وأعمال الشر والقتل".

ولفت المرشد الأعلى إلى أن قوى الأمن الداخلي والتعبئة وحرس الثورة "واجهوا تلك المؤامرة وقاموا بواجبهم في مواجهة صعبة للغاية"، مؤكدا أن العمل الذي قام به الشعب خلال هذا الأسبوع "كان أهم من هذه الحركة التي بدأت من زنجان وتبريز ووصلت إلى جميع المدن في البلاد".

وكانت "منظمة العفو الدولية" أكدت الاثنين مقتل 143 متظاهرا على الأقل في إيران، منذ صدور الأوامر للأمن بالقضاء على الاحتجاجات التي أعقبت رفع سعر البنزين في 15 نوفمبر، فيما اعتبرت الحكومة الإيرانية كل التقارير التي لم تؤكدها حول عدد القتلى جراء الاحتجاجات في البلاد "تخمينية وغير موثوقة"، واصفة معطيات "منظمة العفو الدولية" حول الموضوع بالمفبركة.

المصدر: وكالات