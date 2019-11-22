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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني

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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني
AFP HO / IRAN'S INFORMATION AND COMMUNICATION MINISTRY OFFICE
وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي
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أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، متهمة إياه بـ "فرض رقابة واسعة النطاق على الإنترنت".

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها، اليوم الجمعة، إلى أن العقوبات تشمل تجميد أصول الوزير الإيراني، وتحظر على المواطنين الأمريكيين والكيانات الأمريكية أي تعامل معه.

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وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين في البيان إن "القادة الإيرانيين يعرفون أن الإنترنت الحر والمفتوح يكشف عن عدم شرعيتهم، ولذلك فإنهم يسعون للرقابة عليه لقمع الاحتجاجات ضد النظام".

يذكر أن خدمات الإنترنت انقطعت في إيران لعدة أيام هذا الأسبوع، وذلك على خلفية استمرار الاحتجاجات على رفع أسعار الوقود في البلاد.

المصدر: رويترز

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