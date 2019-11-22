 
مباشر

بومبيو: سنعاقب مرتكبي "الانتهاكات" بحق المحتجين الإيرانيين

أخبار العالم

بومبيو: سنعاقب مرتكبي
Reuters FRANCOIS LENOIR
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mria

حض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المحتجين الإيرانيين على إبلاغ بلاده بأي صور ومعلومات أخرى توثق "عمليات قمع" الاحتجاجات من جانب السلطات، متعهدا بمعاقبة مرتكبي "الانتهاكات".

وكتب بومبيو الخميس تغريدة على "تويتر" بالفارسية والإنكليزية جاء فيها: "طلبتُ من المحتجين الإيرانيين أن يرسلوا لنا أشرطة الفيديو والصور والمعلومات التي توثق حملة النظام على المتظاهرين". وأضاف أن "الولايات المتحدة ستنشر هذه الانتهاكات وتعاقب" مرتكبيها.

وفي وقت سابق الخميس اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكومة الإيرانية بقطع الإنترنت للتستر على ما يجري من "موت ومأساة" وسط موجة من الاحتجاجات التي شهدتها إيران خلال الأيام الماضية.

إقرأ المزيد
ترامب: إيران قطعت الإنترنت للتستر على ما يجري من موت ومأساة
ترامب: إيران قطعت الإنترنت للتستر على ما يجري من موت ومأساة

بدورها، نقلت وكالة "فارس" عن مصدر مطلع أن خدمة الإنترنت في طور العودة التدريجية في إيران.

وتشهد إيران موجة من التظاهرات التي اندلعت يوم الجمعة الماضي احتجاجا على زيادة مفاجئة في أسعار الوقود، وأكدت السلطات حتى الآن مقتل خمسة أشخاص، لكن الأمم المتحدة أبدت خشيتها من مقتل "العشرات" خلال المواجهات.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

غني بالبروتين.. برغر مصنوع كليا من الحشرات!