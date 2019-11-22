بومبيو: سنعاقب مرتكبي "الانتهاكات" بحق المحتجين الإيرانيين

حض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المحتجين الإيرانيين على إبلاغ بلاده بأي صور ومعلومات أخرى توثق "عمليات قمع" الاحتجاجات من جانب السلطات، متعهدا بمعاقبة مرتكبي "الانتهاكات".

وكتب بومبيو الخميس تغريدة على "تويتر" بالفارسية والإنكليزية جاء فيها: "طلبتُ من المحتجين الإيرانيين أن يرسلوا لنا أشرطة الفيديو والصور والمعلومات التي توثق حملة النظام على المتظاهرين". وأضاف أن "الولايات المتحدة ستنشر هذه الانتهاكات وتعاقب" مرتكبيها.

I have asked the Iranian protestors to send us their videos, photos, and information documenting the regime’s crackdown on protestors. The U.S. will expose and sanction the abuses. https://t.co/korr5p0woA — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 21, 2019

وفي وقت سابق الخميس اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكومة الإيرانية بقطع الإنترنت للتستر على ما يجري من "موت ومأساة" وسط موجة من الاحتجاجات التي شهدتها إيران خلال الأيام الماضية.

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بدورها، نقلت وكالة "فارس" عن مصدر مطلع أن خدمة الإنترنت في طور العودة التدريجية في إيران.

وتشهد إيران موجة من التظاهرات التي اندلعت يوم الجمعة الماضي احتجاجا على زيادة مفاجئة في أسعار الوقود، وأكدت السلطات حتى الآن مقتل خمسة أشخاص، لكن الأمم المتحدة أبدت خشيتها من مقتل "العشرات" خلال المواجهات.

المصدر: وكالات