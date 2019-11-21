باريس تنتقد الرياض على الإخلال بوعد مالي لمكافحة الإرهاب

انتقدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي السعودية على إخلالها بتعهدها تقديم 100 مليون يورو لقوة عسكرية من دول الساحل لمكافحة الإرهاب غرب إفريقيا.

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وقالت الوزيرة الفرنسية: "بالنسبة لمجموعة الخمس كانت هناك مرحلة أولى عندما تم حشد المجتمع الدولي وعرض المانحون تعهدات بتسليح مجموعة الخمس ولكن حدث تأجيل بعد ذلك".

وأضافت: "السعودية لم تف بوعودها... لا يسعني إلا التعبير عن الأسف لأن السعودية لا تفي بتلك التعهدات... هناك آخرون على ما يبدو بدؤوا الآن في دفع الأموال".

وكانت السعودية قد وافقت في ديسمبر 2017 على تقديم نحو 100 مليون يورو لقوة مجموعة دول الساحل الخمس وهي: مالي وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد.

المصدر:"رويترز"