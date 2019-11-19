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البيت الأبيض يرحب بإطلاق "طالبان" سراح رهينتين غربيين

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البيت الأبيض يرحب بإطلاق
AFP SAUL LOEB
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رحب البيت الأبيض بقيام حركة "طالبان" بإطلاق سراح رهينتين غربيين في إطار صفقة مع الحكومة الأفغانية.

وأكد البيت الأبيض تسليم الأمريكي كيفين كينغ والأسترالي تيموثي ويكس للولايات المتحدة، مضيفا أنهما يتلقيان حاليا العلاج الطبي وغير ذلك من المساعدة من السلطات الأمريكية.

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وقدم البيت الأبيض الشكر للحكومة الأفغانية على جهودها، مضيفا أن "الرئيس أشرف غني اتخذ العديد من الخطوات الجريئة من أجل قضية السلام".

يذكر أن كيفين كينغ وتيموثي ويكس كانا أستاذين في الجامعة الأمريكية في أفغانستان، وتم اختطافهما في أغسطس عام 2016. وأطلق سراحهما في إطار صفقة مع حركة "طالبان"، حيث أطلقت الحكومة الأفغانية سراح 3 من قيادييها بالمقابل.

المصدر: RT

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