صفقة تبادل أسرى بين "طالبان" وكابل برعاية قطرية

أعلنت مصادر من حركة "طالبان"، عن وصول 3 من قادتها، إلى دولة قطر، اليوم الثلاثاء، بعد أن أطلقت السلطات في كابل سراحهم ضمن عملية تبادل مع رهينتين غربيين لدى طالبان.

والرهينتان الغربيان هما الأمريكي، كيفن كينغ، والأسترالي، تيموثي ويكس، وهما أستاذان جامعيان، ومن المقرر أن يطلق سراحهما في وقت لاحق اليوم.

من جانبه أعلن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، الثلاثاء، أنه تم الإفراج عن ثلاثة من مقاتلي حركة طالبان في "تبادل مشروط".

وقال الرئيس الأفغاني إن "قرار الإفراج عن مقاتلي طالبان كان صعبا للغاية، لكن تم اتخاذه من أجل مصلحة الشعب الأفغاني".

وأضاف أن المقاتلين الثلاثة على صلة بشبكة حقاني، وهم: أنس حقاني، وهاجي مالي خان، وحافظ رشيد.

المصدر: وكالات