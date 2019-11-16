مراسلنا نقلا عن نشطاء: مقتل أربعة متظاهرين في مدينة خرمشهر جنوب إيران

أفاد مراسلنا نقلا عن نشطاء بمقتل 4 متظاهرين في مدينة خرمشهر جنوب إيران، ليلة السبت، خلال احتجاجات عمت معظم المدن الإيرانية ضد ارتفاع أسعار الوقود.

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وأشارت وكالة "إيسنا" الإيرانية، في وقت سابق من اليوم، إلى سقوط قتيل وجرحى جراء إطلاق الرصاص على محتجين حاولوا إضرام النيران في مستودعات النفط، أمس الجمعة، في مدينة سيرجان جنوب شرقي إيران.

وتشهد معظم المدن الإيرانية منذ أمس الجمعة احتجاجات تخللها إغلاق طرق رئيسة في المدن وازدحامات خانقة جراء ترك المواطنين سياراتهم وسط الشوارع تنديدا بارتفاع أسعار الوقود.

المصدر: وكالات