أفادت وكالة "إيسنا" الإيرانية بسقوط قتيل وجرحى جراء إطلاق الرصاص على محتجين حاولوا إضرام النيران في مستودعات النفط أمس الجمعة في مدينة سيرجان جنوب شرقي إيران.

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وأعلن محافظ مدينة سيرجان سقوط جرحى جراء إطلاق الرصاص على محتجين حاولوا إضرام النيران في مستودعات النفط، وإن مهاجمي المستودعات اندسوا بين المتظاهرين وكانوا ملثمين.

ولفت المحافظ إلى أن الملثمين كانوا يحملون أسلحة بيضاء وأسلحة نارية وهاجموا مستودعات النفط ما اضطر الشرطة إلى إطلاق النار في الهواء.

وتشهد معظم المدن الإيرانية منذ أمس الجمعة احتجاجات تخللتها إغلاق طرق رئيسية في المدن وازدحامات خانقة جراء ترك المواطنين سياراتهم وسط الشوارع تنديدا بارتفاع أسعار الوقود.

وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، يوم الجمعة، بيانا أعلنت فيه عن ارتفاع سعر البنزين ثلاثة أضعاف سعره الحالي في البلاد، حيث أصبح سعر لتر البنزين العادي المدعوم حكوميا 1500 تومان (0.04 دولار) لكل لتر، وسعر البنزين العادي غير المدعوم أصبح 3000 تومان (0.07 دولار) لكل لتر، فيما أصبح سعر لتر البنزين السوبر 3500 تومان (0.08 دولار) للتر.

وقوبل قرار رفع أسعار البنزين بردود فعل سلبية واسعة من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك بعض نواب البرلمان الإيراني والمسؤولين الحكوميين، فيما وصف سكرتير دار العمال، علي رضا محجوب، هذا القرار بأنه "إضرام النار في حياة الفقراء".

المصدر: RT