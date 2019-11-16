أفادت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية بخروج مظاهرات أمس الجمعة في مشهد والأهواز وسيرجان ومدن أخرى، احتجاجا على قرار الحكومة الإيرانية رفع أسعار الوقود.

وذكرت الوكالة أن مدن شيراز وبندر عباس وخرمشهر وماهشهر شهدت احتجاحات محدودة.

وذكر مراسلنا أن الاحتجاجات في مدينة سيرجان كانت الأشد، حاول خلالها المحتجون مهاجمة وإضرام النيران في مستودعات النفط، لكن الشرطة حالت دون ذلك.

هذا واحتج سائقو السيارات اليوم السبت على ارتفاع أسعار الوقود وقاموا بإطفاء محركات سياراتهم وإغلاق طريق كمربندي المؤدي إلى الحي الصناعي في مدينة شيراز جنوب إيران.

كما شهدت محافظة بوشهر جنوب البلاد صباح اليوم، تظاهرة لمجموعة من الأشخاص أمام مبنى المحافظة مع إطفاء محركات السيارات.

ونشر نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهرت خلاله مجموعة من المحتجين في مدينة مشهد يرددون هتافات "الموت للديكتاتور"، ومجموعة أخرى محتشدة في مدينة بيرجند قرب مشهد بشمال شرقي إيران، يرددون عبارات قيل فيها "إلى متى ستبقى أموالنا تذهب إلى جيوب غزة ولبنان؟".

كما تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لشاب قتل في مدينة سيرجان، وسط غياب أي تأكيد أو نفي رسمي حول ذلك حتى الآن.

المصدر: RT