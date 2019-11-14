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إيران تعلن رفع أسعار البنزين بنسبة 300% لمن يتجاوز حصة 60 لترا في الشهر

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إيران تعلن رفع أسعار البنزين بنسبة 300% لمن يتجاوز حصة 60 لترا في الشهر
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محطة وقود في إيران
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أعلنت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط،، يوم الخميس، رفع أسعار البنزين بنسبة 50% حتى حصة 60 لترا في الشهر، وبنسبة 300% لمن يتجاوز الحصة الشهرية.

وجاء صدور القرار بشأن رفع أسعار البنزين، اعتبارا من يوم الجمعة، في وقت متأخر من اليوم الخميس، وعلى الرغم من تأكيدات سابقة لوزير النفط الإيراني، بيجان نمدار زنقنه، بعدم حصحصة البنزين أو رفع أسعاره.

وذكر محمد باقر نوبخت، رئیس مؤسسة التخطيط والموازنة في إيران، أن قرار رفع أسعار البنزين جاء بموافقة من المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي، المكون من رؤساء السلطات الثلاث: التنفيذية حسن روحاني، والتشريعية علي لاريجاني، والقضائية إبراهيم رئيسي.

وأضاف المسؤول: "خلال السنوات الأخيرة، لاحظنا زيادة في استهلاك البنزين ونأمل بالتحكم بكميات الاستهلاك بعد رفع أسعاره وتحديد حصة معينة لكل مواطن. العائدات المالية الناجمة عن القرار ستذهب إلى دعم 18 مليون أسرة تضم أكثر من 60 مليون فرد بحاجة إلى مساعدات مالية".

المصدر: RT

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