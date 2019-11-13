إرجاء ثالث لإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في أفغانستان

أكدت لجنة الانتخابات المستقلة الأفغانية أنها مضطرة لتأجيل إعلان نتئاج الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر الماضي والذي كان مقررا غدا الخميس، مرة أخرى، دون الكشف عن موعد جديد.

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ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم اللجنة، عبد العزيز إبراهيمي، قوله اليوم الأربعاء: "للأسف وبسبب مشاكل فنية وغير ذلك من المسائل، لن نتمكن من الإعلان عن النتائج غدا".

ويتوقع أن يعقد مسؤولو اللجنة مؤتمرا صحفيا حول مسألة التأجيل الجديد الخميس.

ويأتي هذا الإرجاء بعد أن أصدرت اللجنة بيانا قالت فيه إنها أوقفت خطتها لإعادة فرز الأصوات السبت الماضي، بعد احتجاجات بعض المرشحين على الأمر بسبب ما قالوا إنه تزوير.

وكانت اللجنة تعتزم إعادة فرز الأصوات في أكثر من 8 آلاف مركز اقتراع، أي قرابة ثلث الإجمالي، إلا أن أنصار المرشح الرئاسي رئيس الوزراء عبدالله عبدالله يطعنون في العملية.

وطرح عبدالله موضوع صحة نحو 300 ألف صوت إضافي، وقال إنها لم تمر بأجهزة بيومترية تمنع التصويت المزدوج.

وصرح عبدالله الأسبوع الماضي في تجمع لأنصاره في كابل: "يجب وقف إعادة الفرز. نحن نحاول إنقاذ العملية من المزورين".

وهذا التأجيل هو الثالث من نوعه حيث كان يتوقع في البداية أن تصدر النتائج الأولية للانتخابات في الـ19 من أكتوبر الماضي. غير أن اللجنة قالت لاحقا إن النتائج ستعلن عنها قبل حلول 14 نوفمبر الجاري.

المصدر: أ ف ب