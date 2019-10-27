أفغانستان.. تأجيل إعلان نتائج انتخابات الرئاسة حتى 14 نوفمبر

أجلت اللجنة الانتخابية المستقلة في أفغانستان مجددا إعلان النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التي جرت في 28 سبتمبر، حتى الـ14 من نوفمبر القادم.

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وقالت رئيسة اللجنة الانتخابية المستقلة الأفغانية حواء علم نورستاني في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن النتائج الرسمية الأولية للانتخابات ستعلن في الـ14 من نوفمبر.

وأضافت أن لجنة الانتخابات "لم تتعرض أبدا للضغوط سواء من قوى داخلية أو خارجية" في ما يتعلق بالإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية.

The preliminary result of presidential election (2019) will announce on 14th November.#AfghanElectionspic.twitter.com/FNXHyPOQcT — Hawa Alam Nuristani (@AlamNuristani) 27 октября 2019 г.

وسبق أن حددت نورستاني الـ19 من أكتوبر الجاري موعدا لإعلان النتائج الأولية، والـ7 من نوفمبر للنتائج النهائية.

وقالت في وقت لاحق إن اللجنة الانتخابية ستتأخر عن إعلان النتائج في الموعد المنشود لـ"أسباب فنية" تتعلق بصعوبة إيصال أوراق الاقتراع من المحافظات إلى العاصمة كابل.

وتنافس 15 مرشحا في الانتخابات الرئاسية في أفغانستان، بينهم رئيس البلاد الحالي محمد أشرف غني ورئيس الوزراء عبد الله عبد الله.

وسجلت اللجنة الانتخابية إقبالا ضعيفا من الناخبين، حيث أدلى قرابة 2.6 مليون مواطن بأصواتهم من أصل 9.7 مليون ناخب مسجل يحق لهم التصويت.

وبعد يومين من إغلاق صناديق الاقتراع أعلن رئيس الوزراء الأفغاني فوزه في الانتخابات، رغم تواصل عملية فرز الأصوات.

وجرت الانتخابات في ظل حالة من التوتر الأمني وهجمات شنتها حركة "طالبان" تركزت بشكل أساسي في ولايات قندهار وننغرهار وقندوز، وراح ضحيتها أكثر من 150 شخصا بين قتيل وجريح.

وهذه رابع انتخابات رئاسية تشهدها أفغانستان منذ الإطاحة بحكم "طالبان" عام 2001.

المصدر: وكالات